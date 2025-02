Thomas Buffon nella nazionale ceca Alena Seredova non si nasconde | Speravo che accettasse Ora deve impegnarsi il doppio il cognome Buffon non perdona

Leggi su Open.online

Una scelta condivisa con mammae papà Gigi, così il 17enne Louisha deciso di debuttare con la maglia della Repubblica. «Si è confidato con me e confrontato con suo padre», ha raccontato a La Stampa la modellaormai da tempo separata dal portierone exe Juventus. E poi si è lasciata andare a un piccolo segreto: «L’ho lasciato libero di scegliere, anche se dentro di metanto che». E così è stato, dato che mercoledì 26 febbraio sono terminati i quattro giorni del primo ritiro per il figlio d’arte. Una scelta, hanno ribadito entrambi i genitori in interviste separate, in cui il giovane attaccante del Pisa è stato lasciato «completamente libero».L’orgoglio della madre e il timore degli insulti: «Accanimenti stupidi contro un ragazzo»«Sono orgogliosa di mio figlio, lo premetto», ha esordito