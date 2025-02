Juventusnews24.com - Thiago Motta rilancia: vuole vincere la Coppa Italia per aprire un ciclo. E se dovesse fallire… Lo scenario

di Redazione JuventusNews24laperuncon la Juventus. E sesbagliare. L’eventualeall’orizzonteQuesta sera la Juve ospiterà l’Empoli nella sfida valevole per il quarto di finale di. I bianconeri hanno a disposizione 90 minuti più eventuali calci di rigore per eliminare la formazione toscana e proseguire nel torneo.Secondo la Gazzetta dello Sportdopo l’eliminazione in Champions League punta tantissimo sulla, unico trofeo ancora alla portata: vorrebbe vincerlo perun. E sa che non può sbagliare: un’altra eliminazione precoce sarebbe troppo difficile da digerire, in più contro questo avversario.QUOTE JUVE EMPOLI – Dopo la bruciante eliminazione in Champions la Juventus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale.