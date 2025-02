Panorama.it - The Breaking Ice: un'intensa storia d'amore e amicizia nei ghiacci della Cina

Leggi su Panorama.it

In attesa dell’arrivo in sala di TheIce, dal 13 marzo nei cinema italiani, Tucker Film svela le prime immagini del profondo romantic drama diretto da Anthony Chen. Questa volta, il regista sceglie di raccontare unadelicata e, un ménage à trois ambientato a Yanji, uno dei luoghi più freddi dell’intero continente cinese. TheIce sarà distribuito in Italia da Tucker Film.Presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes e successivamente al TIFF - Toronto Film Festival, TheIce vanta un cast di prestigio. Protagonisti del film sono Zhou Dongyu, indimenticabile interprete del candidato agli Oscar Better Days, Liu Haoran, celebre per la saga campione di incassi Detective Chinatown, e Qu Chuxiao, star del kolossal di fantascienza The Wandering Earth.