Scuolalink.it - TFA sostegno 2025 e percorsi abilitanti: possibile congelamento per gli specializzandi

Leggi su Scuolalink.it

Con l’avvio del secondo ciclo dei, emerge una questione cruciale per i docenti interessati: glidel TFA Nono Ciclo potranno iscriversi anche ai? A differenza di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 621 del 22 aprile 2024 per il precedente ciclo, il nuovo decreto non esplicita questa possibilità. Tuttavia, resta . TFAper gliScuolalink.