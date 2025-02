Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Cadono Stiava, Bargecchia e Lido. Il SalaVetitia vince il derby 3-2

Invediamo che cosa è accaduto nella 20ª giornata (la 7ª di ritorno) nei gironi di Lucca e Massa Carrara con le tante gare posticipate al lunedì sera. e un paio di rinvii. Girone B lucchese. Mentre la capolista Vorno viene fermata dal maltempo (ma resta comunque prima a +3 sul Sant’Alessio, potendo poi tornare a +6) si registrano le sconfitte di tutte e tre le versiliesi del torneo. Ilcade 3-1 contro un lanciatissimo Lammari: a “Le Colline“ la rete bargecchina è di Del Chiaro. Ildi Camaiore, sempre rimaneggiato, è in crisi netta di risultati (è alla 4ª sconfitta di fila ed ha fatto solo 2 punti nelle ultime 6 gare) cedendo il passo pure al Veneri che s’impone 2-0 al “Benelli“ dove i cavallucci chiudono anche in 10 per il rosso diretto a Del Prete. Loviene piegato 2-1 sul campo della seconda della classe Sant’Alessio, non bastandogli il gol di Andrea Dati valso il provvisorio 1-1.