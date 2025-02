Dayitalianews.com - Terrore in Germania, sparatoria fuori al tribunale: ci sono feriti

Dopo l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo e l’aggressione mortale con un coltello ai passanti da parte di un folle, scorre ancora sangue in, precisamentealdi Bielefeld, dove oggi 26 febbraio verso le 13:30 c’è stata unaaldi BielefeldQuesta volta non si tratterebbe di un attentato terroristico, ma a quanto pare una sorta di regolamento dei conti. Come riferito dalla Bild le persone ferite sarebbero familiari di Hüseyin Akkurt, accusato di aver ucciso il pugile professionista Besar Nimani e finito sotto processo dopo essere stato arrestato a Bruxelles lo scorso luglio. Per quell’omicidio è ricercata un’altra persona, risultata finora irreperibile.Come riferito da Wdr le due persone ferite sarebbero il padre e il fratello di Akkurt: uno sarebbe stato ferito alla gambe e l’altro vicino al cuore.