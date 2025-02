Terremoto tra Sicilia e Calabria magnitudo 44 | grande spavento

Thesocialpost.it - Terremoto tra Sicilia e Calabria, magnitudo 4,4: grande spavento

Oggi, 26 febbraio 2025, alle ore 19:11, undiML 4.3 ha colpito il Tirreno Meridionale. L’evento sismico è stato registrato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, con un epicentro localizzato a una profondità di 182 km. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni o conseguenze rilevanti.Dettagli del sismaLa scossa, verificatasi in una zona marittima tra lae la, è stata avvertita solo lievemente lungo le coste, grazie alla profondità dell’epicentro che ha attenuato l’impatto in superficie. Eventi di questa entità sono comuni in questa regione e vengono costantemente monitorati dagli esperti dell’INGV.La geologia della zonaIl Tirreno Meridionale è un’area ad alta attività sismica, situata al confine tra la placca euroasiatica e la placca africana.