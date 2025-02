Laprimapagina.it - Terremoto nel Tirreno Meridionale: scossa di magnitudo 4.3 avvertita a Vibo Valentia e nel Reggino

Unadidi4.3 è stata registrata oggi, 26 febbraio 2025, alle ore 19:11 (ora italiana) nel. Il sisma si è verificato a una profondità di 182 km, con coordinate geografiche 38.5470 di latitudine e 15.4510 di longitudine.L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV-Roma e, data la profondità dell’ipocentro, potrebbe essere stato avvertito in alcune aree della Calabria, in particolare nella provincia die nella Piana di Gioia Tauro.Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione. Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni della Protezione Civile e di rimanere aggiornati tramite le comunicazioni ufficiali.