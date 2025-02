Terre rareZelensky | Forse un successo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.25 "L'accordo con gli Usa sullerare è un inizio, un accordo quadro e il suodipenderà dai colloqui con il presidente degli Usa, Trump". Sono le parole del leader ucraino Zelensky. "Potrebbe rivelarsi un grandeo semplicemente scomparire,dipenderà da quanto ci diremo con Trump". Zelensky ha affermato di aver visionato personalmente il documento sullerare e, suo avviso, le principali questioni da lui sollevate sono state recepite."La cosa principale per me è che non siamo debitori", ha sottolineato..