Thesocialpost.it - “Terre rare, sfruttiamole insieme”. Il clamoroso accordo tra Stati Uniti e Russia

Leggi su Thesocialpost.it

sembrano avvicinarsi a unriguardo allo sfruttamento delle ricche risorse minerarie russe, incluse quelle nelle regioni ucraine occupate. Oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che esiste un “grande potenziale” di cooperazione con gliper sviluppare le importanti riserve russe di minerali strategici. “Glihanno bisogno di, mentre noi ne possediamo in abbondanza”, ha dichiarato Peskov, aggiungendo che si apre una possibilità significativa per entrambi i paesi.Leggi anche: Trump vuole staccare ladalla Cina, Xi non ci sta: la guerra diplomatica è appena iniziataQueste affermazioni arrivano dopo che ieri Donald Trump ha annunciato di essere impegnato in “seriosi colloqui” con laper porre fine al conflitto in Ucraina e per esplopotenziali accordi economici con Mosca, mettendo in evidenza i ricchi giacimenti dirussi.