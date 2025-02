Thesocialpost.it - Terre rare, pronto accordo tra Zelensky e Trump: “È solo l’inizio”

Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha annunciato che Ucraina e Stati Uniti hanno raggiunto un’intesa che consentirà a Washington di accedere alle risorse minerarie ucraine in cambio di pagamenti destinati al sostegno militare nella guerra contro la Russia.Leggi anche:vuole staccare la Russia dalla Cina, Xi non ci sta: la guerra diplomatica è appena iniziataIl presidente ucraino Volodymyrha definito questo“un inizio”, sottolineando che si tratta di “unquadro: può essere un grande successo o semplicemente sparire”. Durante una conferenza stampa a Kiev, ha evidenziato che il futuro dell’intesa dipenderà dalle trattative con il presidente Donald.Attualmente, nel testo negoziato non sono ancora incluse garanzie di sicurezza per Kiev da parte degli Stati Uniti.