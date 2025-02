Quotidiano.net - Terre rare, ecco il testo dell’accordo tra Usa e Ucraina. Trump: “Con noi lì nessuno farà scherzi”

Roma, 26 febbraio 2025 - Venerdì il presidente Volodymyr Zelensky sarà a Washington per firmare l'accordo sulle, minerali considerati di rilievo strategico (un gruppo di 17 elementi chimici fondamentali per la produzione di tecnologie, ndr), definito da Donald"un grande accordo". Il presidente Usa non ha nascosto mai i suoi obiettivi: "Riavremo i nostri soldi" ha detto il tycoon riferendosi alle spese sostenute dagli Stati Uniti per supportare l'esercito dell'contro l'invasione russa. E se da un lato, mentre cerca di porre fine alla guerra, scarica Kiev a Bruxelles affermando che spetta all'Europa non agli Stati Uniti fornire garanzie di sicurezza all', ed "è una buona cosa" l'idea che i Paesi europei pensino ad inviare "peacekeeper sulno", dall'altro dà un'ulteriore garanzia di protezione agli ucraini facendo notare che con l'accordo gli americani lavoreranno lì e quindi si tratterà di "una sicurezza automatica perchécidegli".