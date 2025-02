Ilgiorno.it - Terre rare e la via bresciana: litio dalle batterie usate: “Ora l’industrializzazione”

Brescia, 26 febbraIO 2025 – Strategico e, per ora, unico. La speranza di potersi affrancare da Paesi terzi, edinamiche geopolitiche, per l’approvvigionamento di materiali critici passa anche dal progetto dell’Università degli Studi di Brescia, che, grazie al team di ricerca guidato da Elza Bontempi e Laura E. Depero, ha individuato un processo efficiente ed economico per estrarre, cobalto, manganese daesauste, fondamentali per la transizione ecologica, attraverso il forno a microonde. "Il Paese ha un bisogno enorme di attività di questo genere – ha spiegato Alberto Calvo, di Mito Technology -. Occorre far emergere le menti più brillanti, le realtà più eclatanti, per organizzare attorno ad esse un distretto industriale”. Mito Technology, attraverso il fondo Progress Tech Transfer, ha finanziato lo studio di fattibilità che ha confermato il potenziale delle nuove tecnologie proposte dal gruppo di ricerca di Fondamenti chimici per le Tecnologie.