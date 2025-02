Terre rare cosa c’è nell’accordo tra Ucraina e Usa che Zelensky e Trump firmeranno venerdì

Leggi su Open.online

28 febbraio Volodymyrpotrebbe volare a Washington per firmare l’accordo tra Usa esulle. Mentre oggi è in programma una videoconferenza tra i leader europei in videoconferenza per fare il punto in vista di un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. «Ho sentito che (, ndr) verrà. Per me va sicuramente bene. Vorrebbe firmare con me, e capisco che è unaimportante, unamolto importante», ha detto Donaldalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto all’di concedere le. Per compensare i miliardi di dollari di aiuti versati dal predecessore Joe Biden.L’accordo da firmareSecondo un alto funzionario ucraino che martedì ha dichiarato all’Afp che Kiev era pronta a firmare, gli americani hanno «eliminato tutte le clausole che non ci andavano a genio.