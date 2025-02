Quotidiano.net - Terre rare, accordo vicino. Ue-Regno Unito, piano per la difesa

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 febbraio 2025 – Tutti ricchi con il sottosuolo degli ucraini, e pazienza per i legittimi proprietari. In attesa di banchettare, Stati Uniti e Russia volteggiano senza ritegno sulle miniere di Kiev (20mila e chissà quante da aprire). Leucraine sono il principale motivo della pace a tappe forzate che Donald Trump sta cercando di imporre a Volodymyr Zelensky (non facendone alcun mistero). Quei 17 elementi della tavola periodica, indispensabili nell’industria tecnologica e in quella della, alimentano un mercato globale che già oggi vale quasi 11 miliardi di dollari e raddoppierà a 22 miliardi entro il 2031. Gli Stati Uniti, al secondo posto per capacità estrattiva con 43mila tonnellate, aborrono il primato produttivo della Cina con 240mila tonnellate: anche perché importano oltre il 90% del prodotto consumato dalla propria industria e non vogliono restare senza.