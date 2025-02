Lanazione.it - Terranuova. Gli eventi per l'8 marzo

Arezzo, 26 febbraio 2025 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8, il Comune diBracciolini si fa promotore di un programma di iniziative per celebrare le conquiste delle donne ed invitare tutta la comunità a riflettere su temi come la solidarietà, la memoria storica ed il potere della cultura come strumento di cambiamento. Tre appuntamenti con la partecipazione di diverse associazioni: uno spettacolo di teatro, un laboratorio creativo per i più piccoli ed un incontro con la scrittrice Paola Tellaroli. Si parte il prossimo venerdì 28 febbraio alle ore 21 all'Auditorium Le Fornaci con la commedia in vernacolo fiorentino in tre atti “Per disgrazia ricevuta” di Mario Marotta, uno spettacolo il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS).