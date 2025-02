Anteprima24.it - Terra Fuochi, ad Afragola sequestrata area di 10mila mq: titolare denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Locale della Città diin località Cinque Vie ha sequestrato un’di 10000 metri quadrati in una zona agricola: all’interno della quale c’erano un fabbricato e due capannoni. Uno dei due capannoni era adibito a tipografia litografia e serigrafia, non rispettava la normativa in materia ambientale, era privo dei titoli autorizzativi per lo scarico delle acque reflue e per l’emissione in atmosfera, dei registri di carico e scarico. All’esterno l’era quasi totalmente asfaltata e servita da un fogna che probabilmente si allacciava alla rete fognaria, il tutto senza autorizzazione. Uno dei capannoni è risultato essere abusivo e l’altro era pieno di balle di cartone. Entrambi i capannoni erano privi delle autorizzazioni prevenzioni e incendi.