Ternana, massima attenzione alla Torres. Nel ritorno ha fatto più punti delle Fere

di Augusto AusteriTERNISarà un weekend di notevole peso specifico. Domenica i rossoverdi sfideranno laal "Liberati" (ore 15), conoscendo il risultato di Vis Pesaro-Virtus Entella che è in programma sabato. Il grado di difficoltà della partita che attende la squadra di Ignazio Abate si deduce anche dalche nel girone diil team sardo ha conquistato 23sui 27 disponibili, come la capolista, contro i 17 della. Va comunque sottolineato che nelle ultime 5 giornate lehanno incamerato un punto in piùdue dirette avversarie, nonostante il kappaò di Campobasso, con una difnza reti di +7 rispetto al +4 della Virtus Entella e al +3 della. Poco conta, purtroppo, che la prima sarebbe a +2 e l’altra a -3 se la società rossoverde non avesse rimediato la penalizzazione.