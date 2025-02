Lanazione.it - Terme senza futuro. All’asta solo la Palazzina

MONTECATINI(Pistoia)Una volta era la lussuosa dimora del direttore generale delledi Montecatini. LaPresidenziale, un edificio che oggi ospita la sede della società Fideuram, è stata ceduta ieri mattina a una società immobiliare per circa un milione e 300mila euro. La vendita è avvenuta nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità, che coinvolge l’azienda. La società immobiliare è l’unico soggetto a essersi fatto avanti, inviando un’offerta al notaio Vincenzo Gunnella di Firenze. Nulla da fare, almeno questa volta, per le Panteraie, il locale mito della storia di Montecatini. Ieri era prevista la procedura di vendita anche per il complesso che sorge nella parte collinare della città, ma nessuno si è fatto avanti. L’offerta base era di quattro milioni e 264mila euro.