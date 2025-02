Ilrestodelcarlino.it - "Terme, le prenotazioni sono in crescita"

Vietato l’uso della parola ’’ se non c’è acqua termale. Lo stabilisce una sentenza del Tar del Lazio ponendo una netta distinzione fra centri termali e centri benessere e mettendo fine a possibili fraintendimenti fra i consumatori che un uso improprio del termine poteva generare. Posdefinirsi ’’ esclusivamente i centri che impiegano acque termali riconosciute e certificate. Con questa sentenza il Tar ha accolto il ricorso didi Sirmione, integrato da Feder, contro il provvedimento dell’Antitrust che aveva archiviato una segnalazione per pratiche commerciali ritenute non corrette e pubblicità ingannevole realizzate da Qc. Stefano Iseppi, presidente didi Cervia e Brisighella nonché amministratore delegato didi Castel San Pietro, commenta: "Negli ultimi 20 anni la funzione di prevenzione e cura dellesi era un po’ persa a favore dei centri benessere.