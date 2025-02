361magazine.com - Teo Teocoli: “Mi manca la tv, ma ho litigato con Fazio”

L’intervista del comicoTeoha spento 80 candeline nella giornata di ieri, 25 febbraio e così si è raccontato a Corriere della Sera, facendo un excursus attraverso la sua carriera.ha spiegato di aver festeggiato il compleanno “In balera con gli amici. Abbiamo mangiato qualcosa, ma poca roba perché non ho tanti soldi”, ha raccontato nell’intervista.Tra gli amici non c’era Andriano Celentano con cui non parla più: “Da quanto non ci sentiamo? Da cinque anni. Mimoltissimo – e sulla celebre imitazione – Ma non è più un’imitazione, ormai sono io Adriano, è un passaggio dell’anima: ho fatto più di seimila serate imitandolo, lui negli ultimi 30 anni avrà fatto sì e no 10 serate, e ‘sta cosa che ora nemmeno mi calcola” ha commentato.ha anche raccontato pure il rapporto con la tv: “Mi, ma è difficile, oggi va per gruppi, il Tavolo disi è talmente allungato che tirano giù il muro e finiscono a Lambrate”.