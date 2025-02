Lettera43.it - Teo Teocoli: «Ho litigato con Fazio, per questo non vado più in tv»

Il 25 febbraio Teo, maestro della comicità italiana, ha compiuto 80 anni. In un’intervista al Corriere ha raccontato la sua lunga carriera, dalle celebri imitazioni alla passione per il Milan, che spera possa tornare ai fasti di un tempo. «Servono Boban e Maldini, o almeno Galliani», ha però sentenziato, convinto che «Ibra, grandissimo calciatore, di società non capisce una mazza». Al centro della discussione però c’è il suo rapporto con la televisione. «Mi manca tanto, ma è difficile, oggi va per gruppi», ha spiegato. «Non cipiù perché hocon(era spesso ospite di Che tempo che fa, ndr.). Mi hanno lasciato in uno sgabuzzino ad aspettare per tre ore senza farmi intervenire, quando sono uscito ho strillato un po’ a tutti. Poi oggi il Tavolo si è talmente allargato che tirano giù il muro e arrivano a Lambrate».