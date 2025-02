Teo Teocoli ha litigato con Fabio Fazio e non va più in tv | Mi hanno chiuso in uno sgabuzzino per tre ore

Leggi su Open.online

Teoha 80 anni. Antonio, già detto Nino, è cresciuto nella periferia di Milano. Ballerino di livello ma non uno studente modello, in un’intervista al Corriere della Sera ricorda quella volta che andò a cena con Gianni Agnelli nel ristorante più caro di Saint-Tropez: «Mangiare costava come una 500, simulai una raffinata e signorile inappetenza. Temevo il conto, ma ero ingenuo: se c’è Agnelli al tavolo mica si fanno le quote». Intanto, spiega a Renato Franco, ha festeggiato «in balera con gli amici. Abbiamo mangiato qualcosa, ma poca roba perché non ho tanti soldi. C’era anche Boldi, è arrivato in barella: i cinepanettoni l’distrutto».Le telefonate di auguriHa ricevuto tante telefonate di auguri: «Gerry Scotti, Paolo Maldini, il signor Carlo della Gialappa che vive a Camogli, madonna che tristezza Camogli d’inverno, da spararsi».