Thesocialpost.it - Teo Teocoli contro Fabio Fazio: “Mi ha chiamato ma poi abbiamo litigato. Lasciato in uno sgabuzzino ad aspettare per tre ore”

Teotorna a parlare del suo legame con la televisione e dei rapporti con alcuni colleghi in un’intervista al Corriere della Sera. Il comico, che ieri ha compiuto 80 anni, ammette di sentire la mancanza del piccolo schermo, ma sottolinea come il settore sia cambiato: “Oggi va per gruppi, il Tavolo disi è talmente allungato che tirano giù il muro e finiscono a Lambrate”.Leggi anche: Roberto Saviano ospite diattacca il governo Meloni: “Si comportano da banditi”Lo scone il ricordo di Celentanoracconta anche un episodio legato alla sua partecipazione al programma di: “Mi ha, ma poi. Mi hannoin unoadper tre ore senza farmi intervenire, quando sono uscito ho strillato un po’ a tutti”.