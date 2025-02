Dilei.it - Teo Teocoli: “Con Fazio abbiamo litigato”. Retroscena su Che tempo che fa

Leggi su Dilei.it

Negli ultimi anni si è parlato tanto di Teoe non per motivi legati a nuovi progetti lavorativi. Svariate le dichiarazioni che hanno fatto discutere e ora, compiuti 80 anni, ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. Tanti gli spunti e le polemiche.L’età che avanza e il rapporto con CelentanoFa un certo effetto “scoprire” d’avere 80 anni. Teolo dice chiaramente, dal momento che nella Milano in cui è cresciuto lui, a quell’età si era dei vecchi decrepiti, bene o male. Per fortuna l’asticella è stata spostata, dice, ma soprattutto “la testa è cresciuta poco, restando quella di un ragazzino”.Ha festeggiato con alcuni amici in balera. Anche in questo caso, però, il tono torna a farsi un po’ mesto: “mangiato qualcosa, ma poca roba perché non ho tanti soldi”.