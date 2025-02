Ilgiorno.it - Tentata truffa all’esame della patente. La “bocciatura“ al furbo arriva dai carabinieri

Leggi su Ilgiorno.it

Una microcamera nascosta nella giacca con la quale inquadrare i quesiti e auricolari per farsi suggerire le risposte: così ieri mattina alla Motorizzazione di Sondrio un candidato sperava di riuscire a superare l’esame di teoria per conseguire ladi guida. La, però, è stata sventata perché gli esaminatori, insospettiti, hanno allertato iche hanno prontamente preso in consegna il candidato furbetto.