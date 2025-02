Lecceprima.it - Tentano il furto nella concessionaria. Inseguiti dalla polizia abbandonano l’auto: è risultata rubata

Leggi su Lecceprima.it

GALLIPOLI –ilall’interno di una rivendita di auto a Gallipoli. Accanto, la vettura utilizzata per il colpo fallito e. Sono in corso le indagini per risalire agli individui che, intorno alle 3 di notte, hanno preso di mira unadi Gallipoli senza.