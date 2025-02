Ilnapolista.it - Ten Hag: «Ai giocatori di oggi non si può dire niente, quelli di prima avevano la pellaccia dura»

Erik ten Hag dice che idisono un po’ mammolette: teneri, permalosi, insicuri. Invecesì che“una scorza. Si poteva essere molto piùtti”. Il tecnico olandese poi esonerato dal Manchester United si riferisce ovviamente a Cristiano Ronaldo in primis, ma ne fa un discorso più generazionale.“Questa generazione di solito ha difficoltà a gestire le critiche. Le critiche li colpiscono davvero. La generazione in cui sono cresciuto aveva la pelle molto più spessa. Si poteva essere molto piùtti con quella generazione. Sono stato avvicinato in modo molto piùtto. Se facessi lo stesso con il mio attuale gruppo di, li demotiverei”.“Con questa generazione, scegli parole diverse e un approccio diverso. Ferguson apparteneva anche lui alla generazione precedente.