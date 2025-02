Lanazione.it - Tellaro resta al vertice nei Luoghi del Cuore

Il borgo diin vetta tra ideldel FAI a livello regionale ma scivola al quinto posto nella graduatoria nazionale. Ma la corsa è ancora aperta e ci sarà tempo per votare e migliorare ulteriormente il risultato prima della chiusura ufficiale del censimento fissata il 10 aprile. La classifica definitiva verrà poi comunicata a giugno. Il Fondo per l’Ambiente Italiano ha pubblicato l’ultimo aggiornamento parziale della classifica deideltenendo conto di tutti i voti cartacei pervenuti fino al 16 febbraio. Partecipare al censimento “del” del FAI è una grande occasione per far conoscere i borghi ma sopratutto sostenere concretamente iluro dei tesori. Nel caso didella chiesa di San Giorgio. L’affascinante borgo lericino dunque si mantiene saldamente al primo posto nella classifica regionale, mentre a livello nazionale è scivolato in quinta posizione, rimanendo comunque vicinissimo al quarto posto e in corsa per il podio.