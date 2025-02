Anteprima24.it - Teatro Romano, domenica 2 marzo l’evento carnevalesco “Mascarata Sanleuciana”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAnche atornaal museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni primadel mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.cittadini e turisti potranno visitare ildi Benevento gratuitamente e, in occasione del Carnevale, l’Area Archeologica deldi Benevento in collaborazione con il Comune di San Leucio del Sannio, l’Associazione aps “i Bamboccioni” e la Pro Loco ‘Casali dei Collinari’, organizza.Il programma prevede la partenza alle 10.00, dalla Rocca dei Rettori, della sfilata di maschere storiche lungo Corso Garibaldi con arrivo neldi Benevento, dove i Bamboccioni presenteranno “‘U Faust”.Le Mascherate, rappresentazioni teatrali di strada che coniugano antichi rituali e scenografie mozzafiato, come “’A Mort’ e Surrientu”, “‘U Faust”, “I Due Maghi”, “‘A Zingarella Napulitana”, sono l’espressione più autentica del Carnevale sanleuciano.