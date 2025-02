Livornotoday.it - Teatro Goldoni, sabato 1 marzo il concerto di Carnevale

Leggi su Livornotoday.it

Entra nel vivo il2025 e l'Orchestra dello festeggia in musica con il prossimosinfonico in programmaalle 21 attraverso l'esecuzione di una serie di opere smaglianti che perfettamente si addicono alla coloratissima festa popolare; e non poteva.