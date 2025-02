Tuttivip.it - “Te ne sei andato troppo presto”. Lutto per cinema e televisione, addio a uno dei talenti più grandi

Lo sceneggiatore e produttore Roberto Orci, conosciuto per aver dato vita a numerose serie di successo, si è spento martedì nella sua casa di Los Angeles all’età di 51 anni. La sua scomparsa è avvenuta dopo una lunga battaglia contro una malattia renale. Il pubblico televisivo lo ricorderà per aver creato e prodotto titoli iconici come Fringe e Sleepy Hollow per FOX e Hawaii Five-0 per CBS, opere che hanno lasciato un segno nella serialità americana.Suo fratello J.R. Orci ha voluto ricordarlo con parole toccanti, descrivendolo come “un narratore visionario con un cuore sconfinato e un’anima meravigliosa”. Ha aggiunto che oltre al suo talento creativo, era “un amico compassionevole che avrebbe messo in pausa la propria vita per aiutare qualcuno in difficoltà, senza esitare a dare una casa a un cucciolo trascurato in un rifugio”.