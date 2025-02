Inter-news.it - Taremi impreciso in Inter-Lazio, ma presente! La prestazione

L’vince contro lain Coppa Italia per 2-0. La squadra nerazzurra troverà il Milan in semifinale e si gode il passaggio del turno. ABNEGAZIONE – L’ritrova Mehdima anche una vittoria importante che lancia i nerazzurri in semifinale di Coppa italia contro i cugini rossoneri. L’iraniano è uno dei protagonisti meno citati e acclamati nel post gara. Nel corso della partita il suo apporto per i compagni è stato comunque buono. Ha speso energie in lungo e largo in mezzo al campo senza mai risparmiarsi. L’ex Porto ha avuto un impatto non indifferente durante la gara. Il tanto impegno però ha causato delle lacune che si sono concretizzate in errori sotto porta e di precisione nei passaggi. In ogni caso l’abnegazione diper la squadra è stata totale e l’ha bisogno anche di questo tipo di giocatori.