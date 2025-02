Lanazione.it - Tanti: start up per i nidi domiciliari, "spinta" ai professionisti del settore educativo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 febbraio 2025 –up per i, "" aidel. Pubblico e privato insieme "Da 0 a 12 mesi: nel 2025/26 altri 40 posti nel sistema, dal 2015 + 105 posti" La Giunta comunale ha approvato una delibera che prevede l'attivazione di percorsi formativi gratuiti e l'erogazione di contributi economici per favorire l'apertura dinel territorio comunale per l'anno2025/2026, iniziativa che mira a sostenere la creazione di nuove opportunità di cura ed educazione per la prima infanzia ampliando l'offerta di servizi educativi sul territorio e rispondendo alle esigenze delle famiglie. Il provvedimento prevede l’attivazione di percorsi di formazione mirati alla qualità del sistema integrato 0-6 e a supporto all'avvio del servizio, oltre all’erogazione di contributi economici a sostegno delle spese per l'anno2025/2026 con uno stanziamento complessivo di 18.