Tamponamento sulla Messina-Catania, un furgone si ribalta: tre feriti

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo l’autostrada A18, nel tratto compreso tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos, all’altezza di Calatabiano. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e unche la precedeva: dopo l’impatto, il mezzo commerciale si ètocarreggiata, causando momenti di forte tensione tra gli automobilisti in transito.Tre persone, due uomini e una donna, sono rimaste ferite nell’incidente. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato inegli ospedali Cannizzaro e Policlinico diper accertamenti.Le pattuglie della Polizia Stradale sono intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.