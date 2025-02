Tajani | truppe italiane solo con l' Onu

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.25 "Non è la soluzione migliore mandare soldati europei" in una zona che deve essere zona neutrale fra la Russia e l'Ucraina. "Se si deve creare una zona neutrale,devono esserci soldati italiani sotto mandato Onu, non una missione dell'Occidente, percepita contro la Russia". Così il vicepremier e ministro degli Esteri. "L'Ue deve sedersi al tavolo con Stati Uniti,Russia e Ucraina, perché ha imposto sanzioni alla Russia. Quindi siamo parte in causa.Lo ha riconosciuto anche il segretario di Stato Usa Rubio".