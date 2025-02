Ilpiacenza.it - Tagliaferri: «Sulla sanità altra fake news della Regione»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Ormai non basta più la mia solita presa in giro sulle famose ‘narrazioni’ tanto care alla sinistra italiana che assomigliano a dei mantra da ripetere in maniera del tutto acefala sperando che possano cambiare una realtà oltremodo imbarazzante, qui è arrivato il momento di istituire il premio.