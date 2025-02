Lanotiziagiornale.it - Svolta green dell’auto in Ue, ma crollano Stellantis e Tesla

L’auto in Europa diventa più, ma non è una buona notizia per tutte le grandi aziende. Anzi, ancora una volta i dati sulle immatricolazioni di gennaio rimarcano la crisi di, ma anche il tonfo di, penalizzata dall’attivismo politico di Elon Musk nel vecchio Continente. A gennaio, in Europa (Ue, Efta e Uk) sono state immatricolate 995.271 auto, in calo del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2024. I dati Acea evidenziano anche un calo del 2,6% nella sola Ue, a quota 831mila immatricolazioni. Le flessioni principali si registrano in Francia (-6,2%), Italia (-5,8%) e Germania (-2,8%), a fronte di un aumento del 5,3% in Spagna.Significativo il rialzo delle auto elettriche immatricolate: sono state 166.065, in crescita del 37,3% rispetto a gennaio 2024. In Ue le auto elettriche acquistate sono state 124mila, in crescita del 34%, e ora rappresentano il 15% del mercato.