Svaligia un'auto e prende a graffi un poliziotto

La volante della polizia stava passando in via Resia, a Bolzano, quando l’attenzione degli agenti è stata catturata da una donna intenta a scavalcare il cancello di uno stabile e fuggire verso via Druso con in mano alcune borse.Raggiunta in breve tempo, la donna ha reagito con violenza.