Ilrestodelcarlino.it - Super Ahmad non basta, frenata Vuelle

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gruppo Mascio 103 Carpegna Prosciutto 98 d2ts GRUPPO MASCIO : Loro 2, Bossi 17, Williams 21, Bertini 17, Bergo ne, Costi 5, Bogliardi 2, Guariglia 5, Simmons 25, Haidara ne, Moretti 9. All. Ciani. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 6, Cornis, Maretto 5, Imbrò 2, De Laurentiis 6, King 13, Bucarelli 11, Lombardi 6, Zanotti 4,45. All. Leka. Arbitri: Radaelli, Lupelli, Rezzoagli. Parziali: 20-18, 46-48, 68-65, 77-77, 83-83. Tiri liberi: Orzinuovi 14/22, Pesaro 17/21. Tiri da 3 punti: Orzinuovi 15/34, Pesaro 15/42. Rimbalzi: Orzinuovi 41, Pesaro 42. Antisportivo a Moretti. Tecnico a Ciani. Usciti per falli: De Laurentiis e Bucarelli. Una maratona finita con l’amaro in bocca quella di Orzinuovi. Lacade dopo due tempi supplementari e dopo aver sbagliato per due volte il tiro della vittoria: alla fine dei tempi regolamentari con Petrovic, poi allo scadere del primo overtime con