Ilgiorno.it - "Suo nipote ha causato un grave incidente": ignara nonna cade nella trappola e consegna i gioielli al finto avvocato

Stradella (Pavia), 26 febbraio 2025 - Un'altra anziana raggirata, con la truffa del. Una donna di 80 anni che abita a Stradella ha chiamato i carabinieri ieri, martedì 25 febbraio, quando si è resa conto di essere caduta nel tranello dei truffatori, purtroppo tardivamente. Aveva ricevuto la telefonata di un sedicente appartenente alle forze dell'ordine, che l'ha mandata nel panico riferendole che ilera stato responsabile di unstradale e c'era necessità urgente di pagargli un, altrimenti sarebbe finito in carcere. La donna non aveva in casa soldi in contanti, ma il truffatore l'ha tranquillizzata, seguendo un copione ben collaudato, dicendo che andavano bene anchein oro e che sarebbe passato direttamente il legale per ritirarli.