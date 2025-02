Thesocialpost.it - Sudan, aereo precipita e si schianta contro le case: ci sono 46 morti

Terribile incidente : unmilitare si èto nella città di Omdurman, in. Il bilancio è di almeno 46 vittime. Dieci le persone ferite. L’esercito ha riferito che l’è caduto durante il decollo dalla base aerea di Wadi Sayidna, a nord di Omdurman, città gemella della capitale Khartoum.LEggi anche: Incidente spaventoso in autostrada: morto sul colpo dopo lo schianto, tutto bloccatoAese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck. pic.twitter.com/PS733snFLg—Tribune (@TribuneEN) February 26, 2025 Stando a quanto riportato dalle autorità, tra le vittime cimembri delle forze armate e civili.