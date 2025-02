Inter-news.it - Strano, ma vero: l’attacco di riserva dell’Inter fa la differenza – CdS

A risolvere la partita tra Inter e Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, ci hanno pensato gli attaccanti dima! La speranza è che non si tratti di un semplice fuoco di paglia.– Prima la prodezza di Marko Arnautovic, poi la percussione in solitaria di Joaquin Correa a procurare il rigore del definitivo 2-0. Insomma, Inter-Lazio è stata la serata perfetta per Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno centrato la trentesima semifinale della propria storia in Coppa Italia grazie all’apporto delle riserve. Quasi una stranezza, se si considerano le precedenti uscite. L’austriaco, per la verità, sta aumentando i suoi livelli di performance, visto che un paio di partite fa aveva timbrato anche con la Fiorentina, regalando i tre punti a Simone Inzaghi. Ma Correa, uscito malconcio sabato sera (con tanto di presunto caso scoppiato con Simone Inzaghi), è entrato molto bene procurandosi il rigore andando giù sul fallo ineccepibile di Gigot.