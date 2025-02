Movieplayer.it - Stranger Things, Millie Bobby Brown non ha ancora visto l'ultima stagione: "Lo farò in tv come chiunque altro"

Leggi su Movieplayer.it

Neppure l'interprete di Undici ha avuto accesso agli episodi finali della serie di culto e attende di conoscere l'uscita in streaming per vederli insieme a tutti gli altri.sarà anche la star di, ma ciò non le ha dato accesso a un trattamento di favore da parte dello streamer. L'attrice ha confessato di non averla quinta e: lo faràquando gli episodi approderanno su Netflix. "Non ci è mai stato permesso farlo per 10 anni" ha detto a Variety sul red carpet del suo nuovo film Netflix, The Electric State. "Non credo che infrangeranno la tradizione per l'. Vedrò la serie quando uscirà". I fan scalpitano per conoscere la data di .