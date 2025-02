Thesocialpost.it - Strage di Cutro, la terribile accusa del capitano: “Avremmo potuto salvare quelle persone”

Due anni dopo, Mohammed rivive ancora il terrore e la disperazione di quella notte tempestosa, quando il caicco turco Summer Love si incagliò su un fondale poco profondo davanti alla spiaggia di Steccato di. Le urla di donne e bambini, sommersi dalle onde e dalla schiuma, riecheggiano nella sua mente. A bordo c’era anche lui, giovane palestinese in fuga dalla Striscia di Gaza, alla ricerca di un futuro migliore. Nonostante fosse stato segnalato con largo anticipo da un velivolo di Frontex, il soccorso italiano non arrivò mai. Mohammed riuscì a salvarsi, insieme a 80 altri migranti, ma per circa 100, tra cui 94 vittime confermate, molte delle quali minorenni, la tragedia non ebbe scampo. Per ricordare le vittime, ha partecipato alle cerimonie del secondo anniversario del naufragio, tornando dal Belgio, dove cerca di ricostruire la sua vita, nonostante le difficoltà legate ai documenti.