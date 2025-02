Lanotiziagiornale.it - Strage di Cutro, la memoria non basta: due anni dopo le 94 vittime aspettano ancora verità e giustizia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il mare diha restituito i corpi, ma a duedalla, la domanda resta senza risposta: “Perché non sono stati mandati i soccorsi?” ha ribadito la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, durante la veglia sulla spiaggia di Steccato di. Presenti anche esponenti della politica e della società civile, tra cui il vescovo di Cassano all’Ionio, monsignor Francesco Savino, che ha sottolineato: “Stiamo riportando le lancette della storia ai tempi più bui”.Unasenza risposteSchlein ha ricordato che i superstiti e le famiglie dellei ricongiungimenti promessi. “C’è una domanda politica che aspetta risposta”, ha dichiarato, insistendo sulla necessità di fare chiarezza su quanto accaduto quella notte. La senatrice Ilaria Cucchi (AVS) ha aggiunto: “Il ricordo non, dobbiamo lottare per lae la”.