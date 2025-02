Spettacolo.periodicodaily.com - “Strade Bianche”: Il Nuovo Album del Cantautore Milanese Valentino Mancino

E’ disponibile in digitale e nel formato fisico ”” ildi, un progetto composto da 12 tracce con la direzione artistica di Mariella Restuccia (Musitalia) e gli arrangiamenti di Angelo Compagnoni. Scopri “”, Il Progetto diÈ finalmente disponibile in digitale e in formato fisico “”, ildel. Questo progetto musicale, composto da 12 tracce, è caratterizzato dalla direzione artistica di Mariella Restuccia (Musitalia) e dagli arrangiamenti di Angelo Compagnoni.La Carriera diNato a Milano nel 1941,ha iniziato il suo percorso musicale studiando pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 1958 ha fatto il suo debutto come cantante solista e pianista nel gruppo Baby Luna, esibendosi in vari generi musicali.