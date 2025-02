Ilgiorno.it - Strada franata. Il turismo estivo vede nubi nere

Timori per ilnella zona del lago di Lova, sui monti sopra Borno. A motivare la preoccupazione è l’inagibilità dellache dal paese della Valcamonica porta in quota, dove oltre a un pittoresco bacino artificiale, particolarmente amato dai turisti, si trovano anche alcune baite e un rifugio frequentatissimo: lo chalet Lova. Da lì sono diversi i sentieri che partono per escursioni anche complesse tra cui quella al rifugio San Fermo, al rifugio Laeng e al pizzo Camino, solo per fare qualche nome. Era il 19 ottobre scorso quando venne emessa l’ordinanza di chiusura della, quasi tutta lastricata o asfaltata, a causa di uno smottamento. Questo ha reso necessario interdire il passaggio a veicoli e persone nel tratto che dal "Put de Pacì" sale verso lo specchio d’acqua.