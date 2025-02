Napolitoday.it - Stipendi tagliati per un contenzioso: la protesta davanti alla procura

Leggi su Napolitoday.it

Un presidiosede delladi Napoli, fissato per il prossimo 11 marzo, per denunciare il drastico taglio degliimposto ai dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Una decisione che da alcune settimane ha messo in crisi nove lavoratori (erano dieci.