Stile TV- Critiche eccessive per Conte il Napoli non è in calo capitano troppi infortuni muscolari!

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore, opinionista Rai“Un mese non può stravolgere l’inizio incredibile dial. Kvara non è stato sostituito a dovere, parliamo di uno dei giocatori più forti della squadra azzurra. Poi, l’o di Neres, giocatore forte ed importante, ha fatto il resto anche perché l’organico delnon è tale da avere risorse importanti. Anche l’o di Anguissa non è una buona notizia perché parliamo di un altro giocatore fondamentale. Non credo chestravolgerà la squadra contro l’Inter, è ovvio che Lukaku deve tornare il giocatore che conosciamo, c’è un Raspadori in grande spolvero e questo vuol dire che ha lavorato bene e credo quindi che ilgiocherà col 3-5-2, a specchio.